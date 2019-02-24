Пять волгоградцев попали в больницу после разворота дамы через двойную сплошную

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-24T10:56:21+03:00

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Авария произошла поздно вечером на московской трассе в Михайловском районе. 47-летняя дама на «четырнадцатой» ехала вместе с 39-летним знакомым. Дама неожиданно решила развернуться. Но не стала дожидаться участка с разрешающей разметкой и знаками, а повернула руль через двойную сплошную. На встречной полосе она «встретилась» с «пятеркой», в которой находились три человека. От удара машины развернуло в разные стороны. Остальные проезжающие машины успели среагировать на аварию и вовремя остановиться. Они вызвали «скорую» помощь.

На место приехало сразу несколько «неотложек» - медицинская помощь потребовалась всем, кто находился в двух авто. Водителям, пассажиру ВАЗ 21140 и двум женщинам из Ваз 2105 – 39-летней и 27-летней волгоградкам.

Сейчас все пятеро находятся в ЦРБ Михайловки. А сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии: какой у виновницы ДТП стаж, была ли она трезвой, часто ли нарушала ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU