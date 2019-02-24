Волгоградка попала в аварию, когда выходила из машины

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-24T09:32:47+03:00

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Авария в Тракторозаводском районе произошла в День защитника Отечества. 24-летняя девушка выходила из «Тойоты Короллы» напротив дома Ополченской, 11. Но в это же время другой местный житель 50-летний мужчина сдавал задним ходом на своем «Ниссане». Волгограде не рассчитал расстояние до стоящей позади иномарки и врезался в машину. Водитель не пострадал – удар был не сильным. А вот у девушки из-за резкого толчка машины зажало голень правой ноги. На место происшествия вызвали «скорую», которая отвезла волгоградку в больницу с травмой.

Еще одного пострадавшего доставили в больницу Волжского. Его сбил 22-летний парень на девяносто девятой». Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, хотя от пешеходного перехода было всего несколько метров.

Сейчас сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области разбираются во всех обстоятельствах обеих аварий, - сообщили «КП-Волгоград».

ИСТОЧНИК KP.RU