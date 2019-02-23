Шесть волгоградских театров получат миллионные гранты

СЕГОДНЯ 15:19 2019-02-23T15:19:20+03:00

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Уже который год подряд среди театров Волгоградской области распределяют грантовые деньги на реализацию творческих проектов. Шесть миллионов рублей - на шесть самых интересных постановок, которые мечтают воплотить в жизнь волгоградские театралы. Победителей определяет экспертный совет, в который входят ведущие специалисты в сфере культуры.

- В первую очередь мы обращали внимание на актуальность и социальную значимость проектов. Насколько они уникальны. Оценивали новаторский характер, высокий уровень исполнительского мастерства и масштабность идеи, - цитирует председателя комитета культуры Волгоградской области Владимира Попкова пресс-служба обладминистрации.

Шесть победителей в шести номинациях: каждый получит на свое проект по одному миллиону рублей.

Кстати, 2019-й год объявлен в России Годом театра. Поэтому в этом году в в Волгоградской области запланированы самые разнообразные фестивали, акции, выставки и многое другое. И кроме грантов волгоградские театры получат 37 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Это деньги на обновление самих учреждений и на новые постановки в том числе.

Шесть победителей, которые в 2019-м получат по 1 миллиону грантовых средств:

- в номинации «Мюзиклы, современная драматургия» победителем стал Волгоградский музыкальный театр с проектом по произведению Александра Пушкина «Капитанская дочка»;

- в номинации «Сохранение классического театрального наследия» эксперты отдали предпочтение Волгоградскому молодёжному театру с проектом спектакля по пьесе Антона Чехова «Чайка»;

- в номинации «Актуальная, социально значимая драматургия» грант получила «Царицынская опера» на постановку балета Людвига Минкуса «Дон Кихот»;

- в номинации «Театр – детям» грант присужден Волгоградскому театру юного зрителя с проектом спектакля по пьесе Ларисы Титовой и Александра Старожинского «Королевская корова»;

- в номинации «Патриотический, историко-этнографический проект» деньги пойдут Волгоградскому музыкально-драматическому казачьему театру на постановку спектакля по пьесе Константина Симонова «Парень из нашего города»;

- в номинации «Гастрольный проект» грант присужден Волгоградскому областному театру кукол за спектакль «Поросенок Чок».

ИСТОЧНИК KP.RU