2019-02-23T13:55:47+03:00
Происшествия

В Швеции с поддельным паспортом задержали беглого волгоградского депутата

Евгения Глазкова разыскивали за аферы с автомобильными страховками
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Швеции правоохранители задержали депутата (уже бывшего) Волгоградской городской думы Евгения Глазкова. Поймали с поддельным румынским паспортом. Об этом сообщила газета Expressen.

А на родине этого «народного избранника» ждет колония. Напомним, его объявили в международный розыск еще в 2017-м году. Главкова обвиняют в хищении крупной суммы денег. Он, по версии правоохранителей, занимался мошенническими операциями с автомобильными страховками. На чем и «заработал» порядка 1 миллиона шведских крон, или более 105 тысяч долларов. Российские правоохранители предполагали, что Глазков может скрываться в Швеции, так как в 2015-м он получил шведскую бизнес-визу по приглашению местной строительной компании. Но так как волгоградец все эти годы жил под чужим именем, вычислить и задержать его удалось только сейчас.

Теперь шведский суд решит, будут Евгения Глазкова судить в Швеции или экстрадируют в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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