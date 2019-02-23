В нокаут: волгоградский боксер стал чемпионом мира WBO Global

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-23T13:02:33+03:00

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Титульный бой за звание чемпиона мира WBO Global в супертяжелом весе закончился победой волгоградца Евгения Романова. Причем он не просто одолел соперника - 32-летнего канадца Дийона Кармана - а отправил его в «глубокий» нокаут. Таким образом, став, безоговорочным чемпионом по боксу.

Для Евгения Романова это уже 12-я победа на профессиональном ринге (9 из них нокаутом и ни одного поражения). При том, что у спортсмена был пятилетний перерыв, но, поработав чиновником, Евгений вновь вернулся в профессиональный спорт. Этот бой за звание чемпиона проходил в Екатеринбурге.

Волгоградец сразу ринулся в бой и с высоким темпом пошел в атаку. Он прессинговал оппонента по всему квадрату ринга (хотя, надо отметить, что Романов значительно легче и ниже канадца). И уже через две минуты (а точнее на 1 минуте 50 секунд) Евгений так ударил противника, что тот оказался на канвасе. Арбитр досчитал до десяти, но Карман так и не смог подняться. Таким образом, Евгений Романов завоевал титул WBO Global и получил пояс чемпиона мира прямо на ринге.

НОКАУТ: Евгений РОМАНОВ Дийон КАРМАН БОКС ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU