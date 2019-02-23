2019-02-23T12:01:20+03:00
Происшествия

В Волгограде водитель легковушки протаранил фуру

Еще в одной аварии пострадал 12-летний мальчишка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель иномарки так разогнался, что не успел затормозить перед едущей впереди фурой. сам виноват.Водитель иномарки так разогнался, что не успел затормозить перед едущей впереди фурой. сам виноват.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Печально, когда по вине взрослых горе-водителей страдают дети. Вот еще один 12-летний мальчишка оказался в больнице из-за нерадивого владельца иномарки. Виновнику хоть бы хны, а ребенок получил ушибы.

Произошла эта авария в Дзержинском районе Волгограда 22 февраля. 31-летний водитель «Рено Логан» мачался по Продольной в сторону улицы Римского-Корсакова. Да так разогнался, что не справился с управлением и врезался в «Лада XRAY». Машины смяты, взрослые дяди перепуганы, а вот школьник из «Лады» получил ушибы. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в ГУ МВД по региону.

В тот же день в больницу после ДТП попал и 36-летний водитель «Тойоты». Но этот по своей вине. Он так мчался по Университетскому проспекту, что не успел затормозить перед фурой, которая ехала в попутном направлении. Итог - иномарка всмятку, виновник аварии госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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