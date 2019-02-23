2019-02-23T11:39:12+03:00
Общество

Работодатели готовы компенсировать волгоградцам 150 рублей на обед

А москвичи, к примеру, могут рассчитывать на ланч за 280 рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Кормят, правда, волгоградцев на работе очень редко.Кормят, правда, волгоградцев на работе очень редко.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Думаем, большинство работающих волгоградцев не отказались бы если б работодатель компенсировал им затраты на обед. Конечно, многие и так у нас работают за еду, но даже такой «бонус» был бы приятным дополнением в волгоградским зарплатам. Аналитики сервиса obed.ru решили поинтересоваться у работодателей в разных городах России, какую сумму они готовы выделить на обеды для работников. Так, вот волгоградские компании, представьте себе, не самые жадные.

По данным сервиса, волгоградские работодатели сочли возможным платить сотрудникам 150 рублей в качестве компенсации за питание. И это не наименьшая сумма. Для сравнения, руководители из Воронежа и Перми готовы платить за обеды работникам по 125 рублей, в Ижевске, Челябинске и Томске - 120 рублей. Работодатели из Калуги, Хабаровска и Брянска - 130 рублей.

На самые большие компенсации за обеды могут рассчитывать жители Ярославля, Санкт- Петербурга и Москвы: 230, 250 и 280 рублей, соответственно.

В Нижнем Новгороде – 200 рублей.

При этом, как отмечают аналитики, расходы на питание всех сотрудников компенсирует только каждый пятый работодатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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