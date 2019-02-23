2019-02-23T09:50:59+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на трассе грузовик насмерть сбил мужчину

Еще два пешехода оказались под колесами, но остались живы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пешеходы, не бросайтесь под колеса!Пешеходы, не бросайтесь под колеса!
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Сегодня световой день стал длиннее, но в сумерках увидеть на дороге пешехода, который пытается перебежать дорогу перед машинами, водителям очень тяжело. Отсюда и печальные последствия. За минувшие сутки под колесами оказались сразу три волгоградца. Один из них скончался от полученных травм.

Утром - примерно в 06.50 - трагически закончилась попытка 46-летнего мужчины перебежать трассу «ВолгоградКаменец-Шахтинский». пешеход выскочил на дорогу буквально перед «Пежо Боксер», которым управлял 32-летний водитель. Грузовичок ехал из Волгограда в сторону Калача-на-Дону, когда случилось ДТП. Водитель резко нажал на тормоз, попытавшись избежать наезда, но расстояние было очень маленьким. Удар машины оказался для пешехода смертельным. Он скончался на месте.

А в Волжском 19-летний начинающий водитель на своем «Киа Рио» сбил свою одногодку - 19-летнюю девушку. Благо удар был не сильным и пешеход получила лишь ушиб. Еще одна женщина - 54-х лет - оказалась под колесами в Михайловке. Она переходила дорогу в неположенном месте и 39-летний водитель «Ауди А8» не смог избежать наезда.

- Пешехода с ушибом доставили в больницу, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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