Под Волгоградом на пожаре сгорели два пенсионера

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-23T09:11:05+03:00

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Опять печальные новости от волгоградских спасателей: на пожаре погибли два человека. Их не смогли спасти из полыхающего дома. Случилась эта трагедия в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 22 февраля.

Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера примерно в половине пятого вечера. Жители хутора Ямы сообщили, что из дома, расположенного по улице Набережная, валит дым. Когда спасатели прибыли на место ЧП, дом уже не тлел, он полыхал. Огонь уде добрался до крыши, сжег перекрытия и кровля рухнула. Пробраться в дом не представлялось возможным.

Шесть часов спасатели боролись с огнем и только к десяти часам вечера смогли потушить дом. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МЧС по региону. К сожалению, под завалами на пепелище нашли тела двух погибших людей. Предположительно это пара пенсионеров, которые проживали в этом доме.

На месте работают сотрудники испытательной лаборатории ГУ МЧС, которые и установят причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU