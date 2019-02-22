Шестикласснику Ване, искавшему маме лекарство, волгоградские спасатели вручили медаль

22 Февр. 22:12 2019-02-22T22:15:01+03:00

Ваня Шитик действительно спас жизнь своей маме, за что и заслужил награду. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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Накануне Дня защитника Отечества в МЧС по Волгоградской области прошло торжественное мероприятие. Пригласили не только высокопоставленных гостей, ветеранов и спасателей, но и юных волгоградцев, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях. Среди гостей был и шестиклассник Ваня Шитик, который благодаря своим от руки написанным объявлениям с просьбой найти редкое лекарство «Нимотоп», спас маму от тяжелого недуга. Школьнику торжественно вручили медаль, которая так и называется «За спасение жизни».

Напомним, Ваня в отчаянии развесил объявления по подъездам с криком о помощи: «Помогите спасти маму!». Волгоградцы не смогли пройти мимо детской мольбы, эта история получила огласку на всю страну. Благодаря мальчишке маму спасли. Врач из Новосибирска провел волгоградке уникальную операцию, и теперь она практически здорова. Так что Иван действительно спас жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/665071" frameborder="0"></iframe> «Помогите вылечить маму!».Всего одно трогательное объявление, написанное ребёнком от руки... Оно спасло жизнь его маме.

Медали вручили и еще двум мужественным ребятам из Волжского - Леону Наумову и Коле Сильянову, которые помогли задержать преступника, ограбившего на улице женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU