Волгоградцев предупреждают о ядовитой «стеклоомывайке»

СЕГОДНЯ 20:28 2019-02-22T20:30:22+03:00

Не покупайте отраву! Парами ядовитой химии можно отравиться до смерти. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Да, опять об опасной стеклоомывающей жидкости. Вроде все волгоградцы слышали, насколько опасен метанол, что его парами можно отравиться и попасть в больницу, что вдоль обочин дорог часто торгуют ядовитой жидкостью. И все равно находятся те, кто торгует этой «вредной химией» и те, кто ее покупает

Сотрудники регионального Роспотребнадзора снова столкнулись с фактами обращения ядовитой продукции в области. Поэтому еще раз напоминают, что опасный метанол, который содержится в поддельных «стеклоомывайках», попадая через дыхательные пути в организм, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к летальному исходу.

Волгоградцы, не гонитесь за дешевизной, внимательно читайте этикетки и не покупайте ядовитую жидкость! Сотрудники Роспотребнадзора составили список «стеклоомываек», в которых выявили опасный метанол. Запомните этих горе-производителей, а лучше запишите, чтоб не купить яд.

ВАЖНО!

Список стеклоомывающих жидкостей, в которых метанол в сотни раз превышает допустимые нормы:

«ICE DRIVE» -300 объем 5л. Изготовитель -ООО «ИВЕНТА» (содержание метилового спирта (метанола) 15,0 %, превышение в 300 раз);

«Ямал» -300 объем 5л. Изготовитель - ООО «ИВИОН» (содержание метилового спирта (метанола) 17,2% , превышение в 344 раза);

«NORD ACTIVE» -300 объем 5л. Изготовитель: ООО «ПараллельЛимитэд» (содержание метилового спирта (метанола) 26,1% , превышение в 522 раза);

«RALLY EXTREME»-300 объем 5л, «марка А». Изготовитель: ООО «ЛОГО ДУЭТ» (содержание метанола 14,2% , превышение в 284 раза);

«LIGHT IСE» омыватель стекла серии «Кристалл», -300 объем 5л. Изготовитель: ООО «БИНОМ» (содержание метанола 25,2% ,превышение в 504 раза);

«КлинАп» омыватель стекла серии «Кристалл», -300 объем 5л. Изготовитель: ООО «БИНОМ» (содержание метанола 20,4 %, превышение в 408 раз).

Кроме того, выявлены фирмы с фиктивными адресами производства:

«LIGHT IСE» омыватель стекла серии «Кристалл», -300 объем 5л. Изготовитель: ООО «БИНОМ» (юр.адрес: 426011, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Холмогорова д.11 А) Фактический адрес предприятия-изготовителя:426011, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Холмогорова д.11 А);

«Ямал» -300 объем 5л. Изготовитель: ООО «ИВИОН» (юр.адрес: 107045, г. Москва, ул. Рыбников переулок, д.13/3, пом.IX) Фактический адрес предприятия-изготовителя: 601508, Владимирская область г. Гусь Хрустальный, ул. Гражданский переулок, д.17).

Если вы обнаружите эти запрещенные «стеклоомывайки» в продаже, сообщите в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (г. Волгоград, пр. Ленина, 50б; по телефону «Горячей линии» 24-36-30.

ИСТОЧНИК KP.RU