Виновным во взрыве баржи в Волжском назвали директора подрядной фирмы

СЕГОДНЯ 19:51 2019-02-22T19:51:16+03:00

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Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ после тщательной проверки уже с уверенностью заявляют: виновным во взрыве баржи в Волжском является директор ООО «Бриз». Именно эта компания выполняла ремонтные работы на несамоходной барже «3109-НП Техно», которая находилась на территории «Волжского судостроительно-судоремонтного завода». И именно из-за халатного отношения к технике безопасности (за которую он отвечал, как руководитель) 28 июля 2018-го и взорвалась баржа. Три работника погибли на месте, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, причинен материальный ущерб владельцам баржи в размере более 15,5 миллионов рублей.

Следователи доказали, что в тот день на судне произошла утечка пропана. Газ накопился в балластных отсеках и первая же искра привела к взрыву.

Директора ООО «Бриз» обвиняют по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователи собрали достаточно улик, доказывающих его вину. Дело передано в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU