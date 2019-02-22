Виновным во взрыве баржи в Волжском назвали директора подрядной фирмы
Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ после тщательной проверки уже с уверенностью заявляют: виновным во взрыве баржи в Волжском является директор ООО «Бриз». Именно эта компания выполняла ремонтные работы на несамоходной барже «3109-НП Техно», которая находилась на территории «Волжского судостроительно-судоремонтного завода». И именно из-за халатного отношения к технике безопасности (за которую он отвечал, как руководитель) 28 июля 2018-го и взорвалась баржа. Три работника погибли на месте, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, причинен материальный ущерб владельцам баржи в размере более 15,5 миллионов рублей.
Следователи доказали, что в тот день на судне произошла утечка пропана. Газ накопился в балластных отсеках и первая же искра привела к взрыву.
Директора ООО «Бриз» обвиняют по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователи собрали достаточно улик, доказывающих его вину. Дело передано в прокуратуру.
В Волжском взорвалась баржа.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU