Авиашоу над Волгой: «Стрижи» и «Русские Витязи» показали астраханцам высший пилотаж

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-22T17:27:25+03:00

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Авиагруппы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские Витязи» устроили 22 февраля 2019-го грандиозное небесное шоу над Волгой. Они показали астраханцам комплекс фигур группового, парного и одиночного высшего пилотажа - «звезда», «крест», «стрела», в том числе элементы с использованием сверхманевренности истребителей Су-30СМ. Такой подарок пилоты сделали Астрахани ко Дню защитника Отечества и 60-летию создания 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения Военно-космических сил (ВКС) России.

Стрижи и Русские витязи устроили небесное шоу в Астрахани (видео из кабины пилота).

За полетами наблюдали как минимум десять тысяч человек. Половина из них зашли и на площадь у памятника Петра Первого, где проходила акция «Служба по контракту - твоя выбор». Здесь была выставлена на обзор новейшая военная техника - комплексы «Панцирь-С», радиолокационные станции «Небо», «Подлет», зенитные ракетные системы С-300 и другие. А в палатках развернуты информационные пункты высших военных учебных заведений ВКС.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Астрахани Сергея Шевченко контрактной службой в ходе этой акции заинтересовались почти 120 молодых людей. 15 парней уже даже прошли начальные этапы отбора и написали заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU