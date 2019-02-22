Волгоградские легкоатлеты привезли с молодежного первенства России пять медалей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-22T16:03:46+03:00

Наши спортсмены завоевали две золотые, две серебряные медали и одну «бронзу»

Изменить размер текста: A A

Снова и снова волгоградские легкоатлеты доказывают, что наша школа одна из лучших в России, и в Волгоградской области воспитывают настоящих чемпионов. Сразу пять медалей привезли наши начинающие «звездочки» с молодежного Первенства России по легкой атлетике: две золотые, две серебряные медали и одну «бронзу»!

Золотыми наградами нас порадовали прыгун Виталий Павлов и бегунья Анастасия Жолобова. Попов превзошел все ожидания: его результат в серии тройных прыжков - 15,95 метра - оказался лучшим на соревнованиях. А Жолобова выиграла «золото» на дистанции 200 метров. Кроме того, она финишиновала третья в спринте на 60 метров, так что в ее копилке еще и «серебро».

Очередную награду в свою копилку положила и подающая большие надежды прыгунья Валентина Косолапова (кстати, дочь глава Волгоградской гордумы). Совсем недавно она завоевала первую «бронзу» на взрослых стартах, а на этом молодежном форуме ей досталось «серебро».

Еще одну медаль - бронзовую - привез из Питера волгогралец Максим Лобков. В беге с барьерами на дистанции 60 метров он финишировал с третьим результатом.

- В этом году за медали на молодежном первенстве России боролись 500 атлетов. Сборная нашей области повторила свой прошлогодний результат, - уточнили «КП-Волгоград» в региональном спорткомитете.

ИСТОЧНИК KP.RU