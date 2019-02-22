2019-02-22T15:56:50+03:00
Происшествия

В Астрахани ищут парня, укравшего 16-летнюю невесту в Ставпрополье

Родители девушки подали в розыск
Екатерина МАЛИНИНА
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Молодому человеку 19 лет.Молодому человеку 19 лет.
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"Спрячь за высоким забором девчонку - выкраду вместе с забором". Эта песня весьма реалистична для регионов Северного Кавказа. Очередное похищение произошло в Шпаковском районе Ставропольского края. 19-летний молодой человек днем 12 февраля нагло выкрал 16-летнюю девушку из дома ее родителей, чтобы на ней жениться. Догнать жениха по горячим следам не удалось. Родители выступали против брака дочери и молодого человека, и он решил действовать радикальными методами.

Отношение самой «невесты» к своему похитителю пока неизвестно. Розыском занимаются сотрудники полиции и следственного комитета.

По оперативной информации, парень направился в Астраханскую область. Так что скорее всего, парочка находится именно в этом регионе. Всем, кто видел молодого человека, просят позвонить по телефонам (8 865-53) 6-02-22 или в полицию по номеру 02. Правда, в астраханскую полицию ориентировка на похитителя пока не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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