2019-02-22T15:22:00+03:00
Общество

К 65-летию в Волжском появятся новые спортплощадки, деловой центр и «Мишкин лес»

140 миллионов рублей пойдет на ремонт ДК «Октябрь» и благоустройство парка «Волжский»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
К юбилею в Волжском обновят Центр культуры "Октябрь" и территорию вокруг него.К юбилею в Волжском обновят Центр культуры "Октябрь" и территорию вокруг него.
Изменить размер текста:

В этом году Волжский будет праздновать юбилей - 65 лет со дня основания. Готовятся к этой дате серьезно: большие планы по ремонту дорог и благоустройству территорий. Среди масштабных проектов - ремонт ЦКиИ «Октябрь». На эти цели уже выделили из областного бюджета 70 миллионов рублей. За эти деньги отремонтируют входную группу, зал и холлы. Облагородят и территорию вокруг центра - на преображение парка «Волжский» пойдет еще 70 миллионов рублей.

- Здесь появится этнодеревня, скульптуры, комфортные зоны отдыха и искусственный водоем, - делятся планами с «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

Бизнесмены выступили с инициативой создать в городе «Деловой центр», где можно будет проводить деловые встречи.

«Единороссы» тоже готовят подарок городу к юбилею: они собираются озеленить парки «Волжский» и «Новый город». В парке «Новый город», например, появится «Мишкин лес»: там высадят 65 деревьев – елей, дубов, ясеней, а также можжевельник и барбарис – всего порядка 200 саженцев. В центре - топиарии в виде медведей. В парке «Волжский» тоже высадят 65 (под стать юбилейной дате) необычных декоративных деревьев и кустарников.

- На аллее появятся голубые ели, кусты спиреи Вангутта и японской спиреи, а также саженцы барбариса Тунберга, черной бузины и можжевельника, - уточняют в администрации.

Волжские коммунисты готовят открыть новую спортплощадку во дворе дома по улице Пионерской, 4а. А представители ЛДПР подарят площадку для пляжного волейбола на городском пляже, и еще построят шесть современных волейбольных площадок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде уволили главу теротдела Росимущества за плохой ремонт памятника «Ролик»
Авиашоу над Волгой: «Стрижи» и «Русские Витязи» показали астраханцам высший пилотаж
Волгоградские легкоатлеты привезли с молодежного первенства России пять медалей
В Астрахани ищут парня, укравшего 16-летнюю невесту в Ставпрополье
235 помещений готова сдать в аренду мэрия Волгограда
Волжская ГЭС увеличила к весне пропуск воды
Волгоградцев приглашают прокатиться в масленичном вагоне
Актрисы казачьего театра снялись в пикантном ролике к 23 февраля
В волгоградских организациях зарплата за год выросла в среднем до 30 350 рублей
В Камышине инвалида обобрал лучший друг
В Волгограде совершил экстренную посадку самолет из Екатеринбурга в Сочи
Новые котельные улучшат экологию Волгограда
Волгоградские трассы чистят от наледи почти 200 спецмашин