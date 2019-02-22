К 65-летию в Волжском появятся новые спортплощадки, деловой центр и «Мишкин лес»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-22T15:22:00+03:00

К юбилею в Волжском обновят Центр культуры "Октябрь" и территорию вокруг него.

Изменить размер текста: A A

В этом году Волжский будет праздновать юбилей - 65 лет со дня основания. Готовятся к этой дате серьезно: большие планы по ремонту дорог и благоустройству территорий. Среди масштабных проектов - ремонт ЦКиИ «Октябрь». На эти цели уже выделили из областного бюджета 70 миллионов рублей. За эти деньги отремонтируют входную группу, зал и холлы. Облагородят и территорию вокруг центра - на преображение парка «Волжский» пойдет еще 70 миллионов рублей.

- Здесь появится этнодеревня, скульптуры, комфортные зоны отдыха и искусственный водоем, - делятся планами с «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

Бизнесмены выступили с инициативой создать в городе «Деловой центр», где можно будет проводить деловые встречи.

«Единороссы» тоже готовят подарок городу к юбилею: они собираются озеленить парки «Волжский» и «Новый город». В парке «Новый город», например, появится «Мишкин лес»: там высадят 65 деревьев – елей, дубов, ясеней, а также можжевельник и барбарис – всего порядка 200 саженцев. В центре - топиарии в виде медведей. В парке «Волжский» тоже высадят 65 (под стать юбилейной дате) необычных декоративных деревьев и кустарников.

- На аллее появятся голубые ели, кусты спиреи Вангутта и японской спиреи, а также саженцы барбариса Тунберга, черной бузины и можжевельника, - уточняют в администрации.

Волжские коммунисты готовят открыть новую спортплощадку во дворе дома по улице Пионерской, 4а. А представители ЛДПР подарят площадку для пляжного волейбола на городском пляже, и еще построят шесть современных волейбольных площадок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU