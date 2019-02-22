235 помещений готова сдать в аренду мэрия Волгограда

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-22T15:22:26+03:00

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Объявления «сдается в аренду» на витринах некогда популярных магазинов и кафе в Волгограде не редкость. Только цены порой кусаются. Мэрия Волгограда решила напомнить предпринимателям, что муниципалитет тоже готов предложить бизнесу в пользование 747 помещений общей площадью 43 тысячи квадратных метров. Правда, 512 из них уже заняты, а остальные 235 объектов муниципальной недвижимости еще ждут своих арендаторов. В 2019 году мэрия готова сдать бизнесменам на 10% помещений больше. И с преференциями - без проведения торгов.

- Рассчитывать на преференции может малый и средний бизнес по приоритетным направлениям: фотоателье, парикмахерская, ремонт бытовой техники, обрабатывающее производство и некоторые другие, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Такие же условия для выставочных залов, общественных объединений, образовательных организаций и НКО, которые занимаются развитием и поддержкой малого бизнеса. Но придется выполнить несколько условий, в том числе не иметь долгов по налогам и прочим обязательным платежам. Подробности расскажут в департаменте муниципального имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU