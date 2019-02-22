2019-02-22T14:56:04+03:00
Общество

Волжская ГЭС увеличила к весне пропуск воды

Росводресурсы установили новые режимы сброса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Постепенно гидроэлектростанции готовят к работе в половодье.Постепенно гидроэлектростанции готовят к работе в половодье.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Зима в этом году в Поволжье выдалась очень снежной. Покровы местами выше метра. И хоть температура воздуха в последние недели колеблется от минуса к плюсу, таят эти снежные завалы медленно. А значит, весной большой воды не избежать. И готовиться к ней надо заранее. Поэтому Росводресурсы уже установили новые режимы сброса для гидроэлектростанций, расположенных на Волге. В том числе и для Волжской ГЭС.

Так, с 21 февраля по 20 марта средний за период расход составит 5800 – 6000 кубометров в секунду. Для сравнения, до этого момента Волжская ГЭС сбрасывала 5300 – 5500 «куба» в секунду.

- Новые режимы должны обеспечить необходимую свободную емкость в водохранилищах Волжско-Камского каскада для безопасного пропуска предстоящего весеннего половодья и удовлетворить потребности в водных ресурсах основных водопользователей, - уточняют в Росводресурсах.

Пока приток воды во все водохранилища Волжско-Камского каскада близкий к норме, и только в Куйбышевское водохранилище превысил норму на 70%. Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил 8,3 км3 или 117% нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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