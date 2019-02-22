2019-02-22T14:27:56+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают прокатиться в масленичном вагоне

Экскурсионный поезд отправится 10 марта в «Старую Сарепту»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В "Старой Сарепте" устроят масленичные гулянья.В "Старой Сарепте" устроят масленичные гулянья.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В 2019 году Прощеное воскресенье приходится на 10 марта. Необычно провести последний день Масленицы волгоградцев приглашает «Старая Сарепта». В музее-заповеднике устроят народные гулянья, а отвезет туда гостей из центра города специальный масленичный вагон. Да не простой, а экскурсионный.

Как рассказали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике, в экскурсионном вагоне электрички по дороге на Масленицу устроят квест-викторину. В «Старой Сарепте» гостей ждут игры на свежем воздухе, традиционные народные забавы, перетягивание каната, бой мешками и, конечно, вкусные румяные блины. На ярмарке мастеров можно будет присмотреть интересные сувениры, а на экскурсии по музею-заповеднику узнать, как гуляли Масленицу в старину. В финале праздника сожгут чучело. А после электричка отвезет гостей обратно.

Отправляется масленичный вагон от вокзала «Волгоград-1» 10 марта в 8.57, обратно - в 12.37.

Стоимость поездки (все включено) – 480 рублей, для детей – 440. Билеты продаются в кассах пригородных вокзалов.

Справки по телефонам: (8442) 67-33-02, 51-67-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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