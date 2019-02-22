2019-02-22T13:24:27+03:00
Общество

Актрисы казачьего театра снялись в пикантном ролике к 23 февраля

Они необычно и с юмором поздравили волгоградских мужчин
Екатерина МАЛИНИНА
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Девушки с юмором подошли к выбору подарков на 23 февраляДевушки с юмором подошли к выбору подарков на 23 февраля
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Волгоград – консервативный город. Поэтому появление такого поздравления к 23 февраля невозможно пропустить. Актрисы казачьего театра записали необычное видео ко Дню защитника Отечества. Казачки предстали в нем в весьма пикантном виде. Камера захватывает оголенные плечи, но скрывает все самое интересное для мужчин.

В свое ролике дамы предлагают вспомнить, что обычно дарят женщины сильной половине человечества: носки, бритву, дезодорант. И просят не расстраиваться. Делают они это эмоционально и очень забавно. Смотреть нужно обязательно. Ну а в конце ролика дают свой вариант небанального подарка – поход к ним в театр.

- Я думаю, мужчины оценят и «Свадьбу в Малиновке» и «Тетки». Точно получат порцию хорошего настроения, - говорит актриса Казачьего театра Ирина Тихонравова

С 23 февраля . Девушки. Казачий театр. 2019 год..Наши девушки не остануться в стороне и поздравят, Вас, мужчины, с праздником!

Сама Ирина с радостью согласилась на предложение коллег сняться в ролике, хотя для актрис Казачьего театра подобная форма общения со зрителями необычна.

- Мне понравилось как получилось. Этот ролик про всех женщин. Я вот тоже приготовила любимому мужу футболку и дезодорант, - делится казачка.

Кстати, не исключено, что к 8 Марта подобное видео уже от казаков появится и для женщин. Будем ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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