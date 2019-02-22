В волгоградских организациях зарплата за год выросла в среднем до 30 350 рублей

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-22T12:26:48+03:00

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Бизнесу в Волгоградской области выживать не просто. Власти хоть и пытаются создать условия для их развития, но движение вперед происходит очень медленно. Но не смотря на это, согласно данным волгоградским статистикам, зарплата работников крупных средних и малых организаций региона продолжает только расти. Они изучили данные за 2017 и 2018 год и выяснили, что в прошлом году среднемесячная зарплата была 30 350 рублей. За год она увеличилась на 8,8 процента. А вот если учитывать инфляцию за это время, то фактическая зарплата подросла на 5,7 процента.

Но волгоградцы подобным цифрам не очень-то и радуются. Если вспомнить другое исследование агентства РИА Рейтинг, то согласно нему почти треть волгоградцев получает меньше 15 тысяч рублей. Там за основу брали не среднюю температуру по больнице, а изучили, долю богатых и долю бедных в среднем заработке.

ИСТОЧНИК KP.RU