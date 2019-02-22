В Камышине инвалида обобрал лучший друг

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-22T11:42:15+03:00

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Куда катится мир, так и хочется сказать после этой истории. В Камышине инвалида предал лучший друг, сняв с его карты 115 тысяч рублей.

45-летний мужчина дружил 32-летним знакомым несколько лет. В последнее время камышинину все сложнее стало выходить из дома за покупками или хотя бы для того, чтобы снять деньги с банковской карты. А приятель бескорыстно помогал ему. Но в начале февраля инвалид потерял свою банковскую карточку. Поначалу думал, что она где-то дома, но когда через две недели он зашел в свой личный онлайн кабинет, то увидел, что на счете не хватает 115 тысяч. Мужчина позвонил в полицию.

Своего приятеля он из подозреваемых исключил. Тот ни разу не дал повод в нем сомневаться. Но полицейских подобные чувства не интересовали, лишь факты. А они указывали, что именно друг позарился на деньги, которые инвалид получил в качестве кредита на машину. Он знал пин-код и им воспользовался.

Вор во всем признался и покаялся, мол, бес попутал. Основную часть денег он уже успел потратить в свое удовольствие. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU