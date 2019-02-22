2019-02-22T13:52:24+03:00
Происшествия

В Волгограде совершил экстренную посадку самолет из Екатеринбурга в Сочи

В больницу попала одна пассажирка
Екатерина МАЛИНИНА
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Через час самолет продолжил движение по маршруту Екатеринбург Сочи.Через час самолет продолжил движение по маршруту Екатеринбург Сочи.
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Самолет из Екатеринбурга в Сочи авиакомпании «Победа» приземлился в Волгограде в шесть утра. Посадка была не запланирована. Решение принял пилот, когда на борту себя плохо почувствовали два человека. По предварительным данным, плохо стало женщине - она потеряла сознание. На земле пассажирку уже ждала «скорая», которая доставила с сопровождающими в больницу №25, которая обязана принимать как раз всех, кто нуждается помощи при подобных случаях.

51-летней женщине провели комплексную диагностику. Сейчас состояние пациентки удовлетворительное. Она находится под наблюдением врачей. Сам рейс отправился к точке назначения в Сочи в 7:22 и уже через час был на месте. Добрались пассажиры без приключения.

Напомним, в январе 2018 экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний». Плохо себя почувствовали пят человек. Но госпитализация не потребовалась: пассажиры просто переволновались. Еще одну женщину из салона воздушного судна оставили в аэропорту Волгограда: дама устроила на борту пьяную истерику и дебош.

ИСТОЧНИК KP.RU

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