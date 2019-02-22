2019-02-22T10:58:41+03:00
Недвижимость

Новые котельные улучшат экологию Волгограда

«Концессии теплоснабжения» вывели из эксплуатации мазутную и угольную котельные
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Слева - старая мазутная котельная, справа - газовая БМК, поселок Южный, Красноармейский район. Фото: КТСлева - старая мазутная котельная, справа - газовая БМК, поселок Южный, Красноармейский район. Фото: КТ
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Необходимость менять устаревшее оборудование жилищно-коммунального хозяйства на более экологичные решения отметил в послании Федеральному собранию президент РФ. В Волгограде такая замена уже происходит. Так, «Концессии теплоснабжения» еще в 2016 году построили в поселке Гумрак газовую блочно-модульную котельную (БМК) взамен морально и физически устаревшей угольной котельной. В 2017 году БМК также пришла на смену мазутной предшественнице в поселке Южном. По данным ресурсоснабжающей организации, в результате общий объем вредных выбросов в атмосферу снизился более чем в восемь раз. Кроме того, в Волгограде построили еще четыре новых БМК и внедряют энергоэффективные технологии, которые также способствуют улучшению экологии.

Как отмечают «Концессии теплоснабжения», в поселке Гумрак работающая на угле котельная располагалась в подвале жилого дома. Так что уменьшение в три раза вредных выбросов в первую очередь ощутили его жильцы. Жители Южного поселка также давно жаловались на копоть от мазутной котельной, которая выбрасывала в атмосферу более 30 тонн загрязняющих веществ в год. Здесь с вводом новой БМК объем выбросов уменьшили в пять с лишним раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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