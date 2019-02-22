2019-02-22T10:43:24+03:00
Общество

Волгоградские трассы чистят от наледи почти 200 спецмашин

На дороги высыпали сотни тонн реагентов
Екатерина МАЛИНИНА
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На трассы вывели в два раза больше техники, чем обычно. Фото: Администрация Волгоградской областиНа трассы вывели в два раза больше техники, чем обычно. Фото: Администрация Волгоградской области
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Погода в этом году отличается своим непостоянством. в четверг вечером был сильный ливень и казалось, после него наверняка заявится весна. Но ночью опять подморозило и утром автолюбители с трудом открывали свои обледенелые авто. Если на городских дорогах ситуация хоть и не простая, но не критическая, то по области на многих участках была метель.

Чтобы обезопасить трассы, 22 февраля обрабатывать асфальт от наледи выехали 193 единицы техники, среди нее 108 комбинированных дорожных машины ,52 погрузчика, 15 автогрейдеров, бульдозеры, тракторы. За ночь и утро на магистралях оказалось 2 тысяч тонн противогололедной смеси. Старополтавский, Фроловский, Даниловский, Котовский, Новоаннинский, Жирновский районы были под особым внимание.

Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. В ближайшее время погода останется стабильной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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