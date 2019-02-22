В Астрахани пассажира успели достать из горящего авто, но он погиб от травм в больнице

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-22T10:02:26+03:00

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Жуткая авария произошла на улице Соликамской в Ленинском районе Астрахани. 30-летний мужчина без прав на «Ладе Гранта» во время обгона выехал на встречку, но не рассчитал маневра. Он лоб в лоб столкнулся с Citroen C-Elysee. Иномаркой управляла 20-летняя астранка, она не смогла увернуться от столкновения. От удара русское авто отбросило на ЛЭП, где оно загорелось.

Серьезные травмы получили все. Девушку спасло, что сработали подушки безопасности. Виновнику аварии и его молодому пассажиру досталось очень сильно. Кроме ожогов (их успели вытащить из горящего салона) они получили многочисленные повреждения. До больницы довезли обоих, но 18-летний парень скончался на операционном столе несмотря на усилия бригады медиков.

Сейчас сотрудники УМВД по Астраханской области разбираются во всех обстоятельствах аварии.

Девушку спасли подушки безопасности.Фото: УМВД по Астраханской области

Фото: УМВД по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU