В Волгограде в аварии по вине автоледи пострадал годовалый малыш

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-22T09:37:40+03:00

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Авария на улице Качинцев в Дезржинском районе произошла в половине первого дня 21 февраля. 48-летняя женщина за рулем «Тойоты» ехала со стороны проспекта Жукова. Поток был плотный, поэтому многие не соблюдали дистанцию, в том числе и дама. Когда едущая впереди «Гранта» затормозила, то волгоградка на своей иномарке въехала в зад русскому авто.

Сама автоледи не пострадал, зато досталось полуторагодовалому малышу, который находился на заднем сидении авто. На вызов к месту аварии приехали сотрудники «скорой». Они оказали малышу первую помощь и увезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Еще одна крупная авария произошла в Ленинском районе. 18-летний парень на Митсубиси Лансере» не справился с управлением и въехал в тросовое ограждение моста через ерик Тутов. С травмой парня отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU