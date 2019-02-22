«Чисто для себя»: волгоградец хранил в гараже 750 бутылок виски и коньяка

СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-22T08:15:48+03:00

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найти хорошую работу сейчас задача не из простых. Поэтому многие прельщаются большим и незаконным заработком. В Камышине в суд ушло уголовное дело по хранению и сбыту контрафактного алкоголя и незаконное использования чужих товарных знаков 30-летним камышаниным.

Его задержали, когда он пытался реализовать небольшую партию элитного алкоголя. Когда оперативники нагрянули к нему в гараж, то увидели десятки коробок с бутылками известных дорогих марок – 750 штук. Предприниматель заверил силовиков, что вся эта «прелесть» для личного пользования. Мол, любит выпивать пару бутылочек в день, плюс про запас на черный день купил.

Но как выяснили следователи. Контрафактный алкоголь (и экспертиза подтвердила, что это подделка) он заказывал через интернет. Продукцию продавал местным жителям по более низкой цене, чем она продается в магазинах. Многие прельщались на дешевизну.

- Специалисты посчитали, что мужчина нанес ущерб правообладателю в размере 400 тысяч рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Жителю Камышина грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU