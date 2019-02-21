Мы соскучились: «Ротор» зовет на первый матч весны

21 Февр. 22:54 2019-02-21T22:59:26+03:00

Билеты на игру с ФК «Спартак-2» уже в продаже

Изменить размер текста: A A

Ровно десять дней отделяет волгоградцев от стартового свистка на «Волгоград Арене». Уже в следующее воскресенье, 3 марта, на нашем любимом стадионе сине-голубые будут принимать в гостях московский «Спартак-2». В связи с чем футбольный клуб «Ротор» приглашает своих болельщиков и всех любителей футбола на первый домашний матч 25-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ. Билеты уже в продаже!

- Мы уже соскучились по домашнему газону и вашей поддержке! Ждём на «Волгоград Арене» 3 марта! - зазывают футболисты.

«Будем! Очень соскучились. Поддержим наших парней изо всех сил, будем петь, гнать вперед, ждать голов великих!», - уже отписались на страничке в инстаграме фанаты.

Напомним, что по итогам осенней части Первенства «Ротор» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета нас отделяют всего три очка. А первый соперник у нас сильный: «Спартак-2» находится на 9-м месте и опережает нас на семь очков. Но в межсезонье сине-голубые окрепли, набрались сил, так что мы верим в победу!

Начало матча - в 14.00.

Кстати, "Волгоград Арена" уже практически готова к приему большого футбола.

СПРАВКА «КП»

Приобрести билеты на матчи ФК «Ротор» можно в центральном офисе Kassir.ru или в точках продаж оператора Kassir.ru:

- ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2 (фирменная касса KASSIR.RU), улица Рабоче- Крестьянская 11 (ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2);

- ТРЦ Акварель (фирменная касса KASSIR.RU), проспект Университетский, 107 (вход Волга, 1 этаж);

- ТРК Комсомолл (фирменная касса KASSIR.RU), улица Землячки, 110б (1 этаж, с главного входа налево);

- ТРК Планета Лето, Волжский, бульвар Профсоюзов, 1Б.

В этих точках можно приобрести билеты без сервисного сбора.

При покупке билетов в розницу через интернет будет взиматься сервисный сбор в размере 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU