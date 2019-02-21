23 февраля Набережную Волгограда закроют для движения
К 23 февраля для волгоградцев власти подготовили обширную праздничную программу. День защитника Отечества прогремит громко: с залпами орудий и вечерним фейерверком. Основные мероприятия, по традиции, будут проходить на нижней террасе Набережной. Поэтому в целях безопасности гостей празднеств на время эту улицу перекроют для движения авто.
В частности, 23 февраля улица Набережной имени 62 Армии будет перекрыта с 11.00 до 22.00. Не вся, конечно, а лишь участок в границах улиц Краснознаменская и Комсомольская.
В это время запрещен будет не только проезд транспорта, но и остановка и стоянка машин на ограниченном участке. Нижняя терраса Набережной станет пешеходной зоной. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.
Напомним, 23 февраля артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО) устроят в Волгограде «Выстрел памяти» из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. А вечером эти же военные порадуют волгоградцев праздничным салютом. Гостей ждем яркое красочное шоу.
Что еще будет интересного 23 февраля 2019 в Волгограде и Волжском:
выставка техники, рыцарский турнир и рок-н-ролл (программа праздника).
ИСТОЧНИК KP.RU