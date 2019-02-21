23 февраля Набережную Волгограда закроют для движения

СЕГОДНЯ 21:07 2019-02-21T21:07:34+03:00

Водители, учтите ограничения при движении в этот день по городу. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Для авто перекроют участок от улицы Краснознаменской до Комсомольской

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К 23 февраля для волгоградцев власти подготовили обширную праздничную программу. День защитника Отечества прогремит громко: с залпами орудий и вечерним фейерверком. Основные мероприятия, по традиции, будут проходить на нижней террасе Набережной. Поэтому в целях безопасности гостей празднеств на время эту улицу перекроют для движения авто.

В частности, 23 февраля улица Набережной имени 62 Армии будет перекрыта с 11.00 до 22.00. Не вся, конечно, а лишь участок в границах улиц Краснознаменская и Комсомольская.

В это время запрещен будет не только проезд транспорта, но и остановка и стоянка машин на ограниченном участке. Нижняя терраса Набережной станет пешеходной зоной. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

Напомним, 23 февраля артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО) устроят в Волгограде «Выстрел памяти» из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. А вечером эти же военные порадуют волгоградцев праздничным салютом. Гостей ждем яркое красочное шоу.

Что еще будет интересного 23 февраля 2019 в Волгограде и Волжском:

выставка техники, рыцарский турнир и рок-н-ролл (программа праздника).

ИСТОЧНИК KP.RU