Волгоградцы в январе проели в кафе и ресторанах 1,1 миллиард рублей

СЕГОДНЯ 20:49 2019-02-21T20:49:41+03:00

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Январь месяц, конечно же, у рестораторов самый прибыльный. Корпоративы, банкеты, праздничные встречи. Ну а чем еще заняться на новогодних каникулах, как не посиделками с друзьями в уютных заведениях. И не верьте тем, кто говорит, что волгоградцы стали меньше ходить по ресторанам. Не стали. Это подтверждает не только «плотная бронь» на столики в новогодние праздники, но и цифры от Волгоградстата. Как сообщили «КП-Волгоград» в этом ведомстве, за январь 2019-го волгоградцы проели в заведениях общественного питания 1,1 миллиард рублей. Это лишь на 0,1% меньше, чем за январь 2018-го.

Что интересно: волгоградцы предпочитают ресторанам крупного бизнеса, небольшие, но уютные кафе, владельцами которых чаще являются индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса. На их долю приходится 66,4% всего оборота волгоградских заведений общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU