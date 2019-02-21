Волгоградцев зовут на встречу с легендой фильма «Асса»

СЕГОДНЯ 20:33 2019-02-21T20:33:37+03:00

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В Волгоград впервые приезжает киноактер Сергей Бугаев «Африка». Кто забыл: этот человек - легенда отечественного авангарда. Вы, наверняка, помните фильм «Здравствуй, мальчик Бананан» или «Асса». Так вот Бугаев - тот самый Бабанан. Именно благодаря этой роли он стал известным. И у волгоградцев есть возможность пообщаться с этим представителем ленинградского авангарда 80-х годов. Встреча пройдет в музее имени Машкова.

- Гости этой встречи сначала посмотрят фильм «Асса» с комментариями Сергея Бугаева, а затем смогут задать вопросы актеру и узнать все о фильме Сергея Соловьева, что называется, из первых уст, - рассказывают «КП-Волгоград» в музее ИЗО.

Кстати, приезд Бугаева-«Африки» в Волгоград именно сейчас не случаен. В данный момент в музее имени Машкова проходит авторская экскурсия по исторической части выставки «Романтики- XXI », в которую входят работы из коллекции Бугаева. Речь идет о произведениях таких культовых художников, как Андрей Крисанов, Олег Котельников, Иван Сотников и Тимур Новиков.

Творческая встреча состоится 27 февраля в выставочном зале Волгоградского музея имени Машкова (улица Чуйкова,37). Начало - в 16.00.

Подробности можно уточнить по телефону: 8 (8442) 24-16-79

Стоимость входного билета - 200 рублей, студентам и пенсионерам - 150 рублей; школьникам - 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU