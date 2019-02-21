Волгоградский митрополит Феодор вошел в состав Общественной палаты

СЕГОДНЯ 19:15 2019-02-21T19:16:01+03:00

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В Общественной палате Волгоградской области произошли небольшие «рокировки». Один священнослужитель сменил другого. Дело в том, что 1 февраля от епископа Городищенского, викария Волгоградской епархии Андрея Игумнова поступило заявление, в котором он просит сложить с него полномочия члена региональной Общественной Палаты. В течение двух недель, согласно законодательству, на сайте Волгоградской облдумы было размещено объявление о приеме кандидатур на освободившееся место.

Сегодня, 21 февраля, на сайте облдумы появилась информация о том, кто займет вакантное место.

«К нам поступили материалы от Волгоградской епархии Русской православной церкви по кандидатуре митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Представленные документы соответствуют всем требованиям законодательства», - сообщил председатель парламентского комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Александр Осипов.

Ну, и как следовало ожидать, члены комиссии единогласно рекомендовали депутатам облдумы включить митрополита Феодора в состав Общественной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU