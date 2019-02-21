К 2020 году в Волгограде укрепят еще полкилометра берега Волги

СЕГОДНЯ 18:47 2019-02-21T18:47:07+03:00

В ближайшие два года укреплять будут участок берега в границах улиц Чуйкова и химической. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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В ближайшие два года - 2019/2020 - Волгоградской области выделят из федерального бюджета 1 миллиард 44 миллиона рублей в рамках госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ». Эти деньги пойдут на работу по укреплению правого берега Волги в Волгограде и на капитальный ремонт девяти гидротехнических сооружений в регионе. Все это прописано в соглашении, которое Волгоградская область подписала с Росводресурсами.

Как и обещали, в Волгограде продолжат берегоукрепителльные работы, начатые в 2014 году. В планах к 2020 году укрепить правый берег Волги в границах улиц имени Маршала Чуйкова и Химической. В общей сложности участок протяженностью 570 метров.

Как уточняют в облкомприроде, это позволит защитить от негативного воздействия вод 14 гектаров прибрежной зоны. Кроме того, можно будет рассматривать варианты строительства новых объектов на данном участке и развивать эту территорию. Напомним, именно благодаря проведенным берегоукрепительным работам в Волгограде удалось построить рокадную дорогу и «Волгоград Арену», разбить новые парки и начать глобальную реконструкцию Набережной.

Часть выделенных денег пойдет также на ремонт ГТС. До 2021 года планируется привести в порядок 31 сооружение.

В частности, в этом году завершится капремонт шести ГТС на прудах Бычий и Новый в Михайловке, Микояновский - в Городищенском районе, Куртлакский - в Суровикинском и балке Перегрузная - в Октябрьском; восстановят оградительный вал на территории Еланского городского поселения; продолжится ремонт ГТС на пруду Жуковский в Кумылженском районе и начнут ремонтировать гидросооружения на озере Раскатном в Среднеахтубинском районе и пруду Безымянный №91 – в Киквидзенском.

ИСТОЧНИК KP.RU