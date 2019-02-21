2019-02-21T18:03:31+03:00
Происшествия

В центре Астрахани столкнулись такси и внедорожник: пострадали четыре человека

ДТП произошло на улице Адмирала Нахимова
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото группы ВК "Аварии Астрахани".Фото группы ВК "Аварии Астрахани".
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Жуткая авария произошла сегодня, 21 февраля в Астрахани. На улице Адмирала Нахимова лоб в лоб столкнулись такси ЗАЗ «Шанс» и «Нива». Удар был такой силы, что обе машины оказались буквально смяты. Их разбросало по дороге в разные стороны.

По словам очевидцев таксист ехал на большой скорости, когда на дорогу выбежал пешеход. Чтобы не сбить человека, водитель «ЗАЗа» резко ударил по тормозам, от чего машину отбросило на встречную полосу. В ГУ МВД по Астраханской области также подтвердили, что виновником аварии стал именно таксист. Он протаранил на «встречке» внедорожник.

Четыре человека получили тяжелые травмы.

Фото группы ВК "Аварии Астрахани".

Фото группы ВК "Аварии Астрахани".

- У 39-летнего водителя такси медики диагностировали множественные ушибы и перелом бедра. Его 31-летнего пассажира также госпитализировали с политравмами. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом таза, перелом черепа, всех отделов позвоночника и рёбер. В больницу увезли и 56-летнего пассажира «Нивы». Личность еще одного человека, который находился во внедорожнике пока установить не удалось. За его жизнь сейчас также борются медики, - рассказали «КП-Волгоград» в астраханском ведомстве. - По факту аварии проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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