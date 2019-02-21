2019-02-21T16:40:54+03:00
Общество

Волгоградский бизнесмен задолжал своим работникам 400 тысяч рублей

И только прокуратура заставила предпринимателя расплатиться с людьми
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Старополтавском районе Волгоградской области с работой нелегко, чем и пользуются некоторые бизнесмены. Один из таких посчитал, что можно даже несколько месяцев не платить работникам, мол, все равно никуда не денутся. Вот только забыл он, что действия такие уголовно наказуемы. И теперь он на контроле у прокуратуры.

Как показала прокурорская проверка, которую провели у коммерсанта по жалобе его сотрудников, 17-ти работягам несколько месяцев не выплачивали заработную плату. В результате чего долг перед ними уже перевалил за 270 тысяч рублей. И неизвестно, сколько б еще продлилось это, если б не вмешалась прокуратура.

Правоохранители тут же внесли представление в адрес нарушителя, и сразу коммерсант нашел деньги и погасил долги работникам. Более того, он выплатил 130 тысяч рублей долга бывшим сотрудникам, которые не выдержав такого отношения уволились накануне проверки, рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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