Шестнадцать волгоградских медучреждений получат в 2019-м новое оборудование

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-21T16:20:45+03:00

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Наконец-то медицина Волгоградской области поднимается на современный уровень. Преображаются наши «убитые за годы» здания больниц и поликлиник, обновляется оборудование. Например, только в прошлом году региональные медучреждения получили 130 новых приборов. Рентген-установки, узи-аппараты экспертного класса, маммографы, эндоскопические комплексы, аппараты ИВЛ, реанимационное и другое необходимое оборудование получили 15 больниц и поликлиник, в том числе больницы № 1, 7, 12 Волгограда, волжская больница имени Фишера, Михайловская и Алексеевская ЦРБ, камышинская больница № 1 и другие. На оборудование потратили более 104 миллионов рублей. И это только за счет средств регионального ТФОМС.

- В этом году модернизация медучреждений будет продолжена, - уверяют в областной администрации. - Только в первом квартале за счет средств ТФОМС 17 единиц нового оборудования поступит в 16 медицинских учреждений региона.

Всего же в 2019-м планируют приобрести 229 единиц медтехники на сумму 768,7 миллиона рублей. Современное оборудование поступит волжскую больницу имени Фишера, волгоградскую больницу № 15, областной онкологический диспансер, Урюпинскую и Михайловскую ЦРБ, городскую больницу Камышина, а также в детские поликлиники Волгограда №3, №5, №6, №15, №16, №31, и №2.

ИСТОЧНИК KP.RU