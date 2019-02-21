Выпил, угнал, попал в ДТП: волгоградцу грозит пять лет колонии за разбитое чужое авто

СЕГОДНЯ 15:19 2019-02-21T15:19:35+03:00

21-летний парень уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, но его и это не остановило. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Напиться, угнать чужую машину и попасть в ДТП, - 21-летний житель Михайловского района умудрился все это проделать буквально за несколько часов. Будет о чем вспомнить в колонии.

Началось все с ДТП, которое произошло в Михайловском районе: водителль «ВАЗ-2114» протаранил на трассе грузовик-молоковоз. Когда сотрудники ГИБДД приехали оформлять аварию, они сразу поняли, что виновник ДТП нетрезв. А когда потребовали документы, оказалось, что и прав у него нет.

Почти одновременно в полицию обратился 22-летний парень с заявлением об угоне. Да, это у него угнали тот самый «ВАЗ-2114». А угонщик и виновник аварии - одно лицо.

Владелец авто работал в тот день в одном из хуторов Алексеевского района, строят там зернохранилище. Машина была припаркована у амбара, а ключи находились в куртке в подсобке. Там их и взял угонщик. Говорит, решил прокатиться в Михайловку.

- Как показала проверка, преступник этот еще и ранее был лишен водительских прав как раз за вождение в пьяном виде, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Но, похоже, этого волгоградца остановит только колония. Куда он, вероятнее всего, и отправится.

- Сейчас полиция устанавливает сумму причиненного ущерба и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям: «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU