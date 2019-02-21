Сотруднику волгоградского ГУФСИН дали 8 лет тюрьмы за взятку почти в 20 миллиона рублей
В Волгограде вынесли приговор заместителю директора ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН России Андрею Кочубееву. Мужчину признали виновным во взятке и служебном подлоге. Свою вину волгоградец так и не признал.
Все произошло еще в далеком 2011 году. Силовик потребовал с подрядной организации 1 миллион 895 тысяч рублей за содействие получения субподряда по строительству крупного объекта и для общего покровительства. Деньги он получил. Когда строительная фирма выполнила работу, силовик не глядя подписал акты приемки работ по возведению одного из СИЗО.
Расследование проводило УФСБ и Управление экономической безопасности МВД по Волгоградской области. Дело смогли довести до суда. Мужчину приговорили к 8 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Также он не имеет права три года занимать должности в госструктурах. Решение суда в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU