Сотруднику волгоградского ГУФСИН дали 8 лет тюрьмы за взятку почти в 20 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-21T16:21:26+03:00

Мужчина свою вину так и не признал. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградец свою вину так и не признал

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В Волгограде вынесли приговор заместителю директора ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН России Андрею Кочубееву. Мужчину признали виновным во взятке и служебном подлоге. Свою вину волгоградец так и не признал.

Все произошло еще в далеком 2011 году. Силовик потребовал с подрядной организации 1 миллион 895 тысяч рублей за содействие получения субподряда по строительству крупного объекта и для общего покровительства. Деньги он получил. Когда строительная фирма выполнила работу, силовик не глядя подписал акты приемки работ по возведению одного из СИЗО.

Расследование проводило УФСБ и Управление экономической безопасности МВД по Волгоградской области. Дело смогли довести до суда. Мужчину приговорили к 8 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Также он не имеет права три года занимать должности в госструктурах. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU