Волгоградцу дали год «условного» срока за найденную взрывчатку

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-21T15:26:31+03:00

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В квартире волгоградца Максимова, который проживает в многоэтажке Тракторозаводского района, полиция нашла пакет со взрывчатыми веществами. Содержимого хватило бы, чтоб взорвать себя и окружающих. На вопрос: «Где он взял порох?» парень заявил, что нашел. Впоследствии, эти данные подтвердились, но от ответственности это его не освободило. Ведь он многие годы хранил взрывчатку в жилом доме, за что и поплатился.

Максимов подобрал пакет на заброшенной птицефабрике в Городищенском районе Волгоградской области еще весной 2011-го. Внутри, как показала экспертиза, были взрывчатые вещества: дымный порох (массой 98,9 грамма); смесь бездымного охотничьего пороха типа «Сокол» и бездымного охотничьего пороха типа «Сокол»-графитированный (массой 0,9 грамма); бездымный охотничий порох типа «Сокол» (массой 68,2 грамма) и бездымный порох типа «ВТ» (массой 47,6 грамма). Все это может использоваться в качестве зарядов взрывчатых веществ во взрывных устройствах, - подтвердили в суде эксперты.

Свою вину Максимов полностью признал. Тракторозаводской суд дал ему один год «условно», сиспытательным сроком на 1 год. Кроме того, волгоградец заплатит штраф - 10 тысяч рублей.

- Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, - уточняют «КП-Волгоград» в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU