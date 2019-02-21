2019-02-21T15:26:31+03:00
Происшествия

Волгоградцу дали год «условного» срока за найденную взрывчатку

Парень не сдал опасную находку в полицию, а спрятал дома
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В квартире волгоградца Максимова, который проживает в многоэтажке Тракторозаводского района, полиция нашла пакет со взрывчатыми веществами. Содержимого хватило бы, чтоб взорвать себя и окружающих. На вопрос: «Где он взял порох?» парень заявил, что нашел. Впоследствии, эти данные подтвердились, но от ответственности это его не освободило. Ведь он многие годы хранил взрывчатку в жилом доме, за что и поплатился.

Максимов подобрал пакет на заброшенной птицефабрике в Городищенском районе Волгоградской области еще весной 2011-го. Внутри, как показала экспертиза, были взрывчатые вещества: дымный порох (массой 98,9 грамма); смесь бездымного охотничьего пороха типа «Сокол» и бездымного охотничьего пороха типа «Сокол»-графитированный (массой 0,9 грамма); бездымный охотничий порох типа «Сокол» (массой 68,2 грамма) и бездымный порох типа «ВТ» (массой 47,6 грамма). Все это может использоваться в качестве зарядов взрывчатых веществ во взрывных устройствах, - подтвердили в суде эксперты.

Свою вину Максимов полностью признал. Тракторозаводской суд дал ему один год «условно», сиспытательным сроком на 1 год. Кроме того, волгоградец заплатит штраф - 10 тысяч рублей.

- Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, - уточняют «КП-Волгоград» в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградский бизнесмен задолжал своим работникам 400 тысяч рублей
Шестнадцать волгоградских медучреждений получат в 2019-м новое оборудование
Выпил, угнал, попал в ДТП: волгоградцу грозит пять лет колонии за разбитое чужое авто
Сотруднику волгоградского ГУФСИН дали 8 лет тюрьмы за взятку почти в 20 миллиона рублей
Песенный флешмоб устроят 23 февраля в Волгограде
23 февраля в Волгограде прозвучит «Выстрел памяти»
Подрядчик готовит парк у «Авангарда» к реконструкции
В Волгограде мужчины ждут в подарок машину, а женщины готовы дарить носки
Астраханец поджег дом бывшей тещи своими трусами
В Волгограде медсестра и врач продавали справки для водителей
В Волгограде бабушка получила травму в автобусе
МЧС предупреждает волгоградцев об усилении ветра
За письма без ответа прокуратура наказала жилинспекцию Волгограда
Налоговая приглашает на дни открытых дверей
Уступили в финале: волгоградский «Ротор» проиграл курскому «Авангарду» по пенальти
«Особый взгляд»: 50 волонтеров научатся помогать волгоградским инвалидам
Полторы сотни «земских» фельдшеров и врачей отправятся в села Волгоградской области
Волгоградец пытался оспорить дату рождения ради выхода на пенсию
УФАС: В Волгограде печальный опыт «зарплатного рабства»
Астраханку, собравшую террористам миллион через Telegram, посадили под домашний арест
Метель и ветер: 35 спецмашин готовы чистить трассу Москва-Волгоград
Двухлетняя малышка погибла на пожаре в Камышине
Акция «Равнение на подарки»
В Волгограде липецкого бизнесмена поймали на взятке полицейскому
Путин предложил распространить волгоградский опыт ухода за стариками
В Волгоградской области построят на 6 ФАПов больше, чем планировалось
В Волгограде рецидивист убил друга табуретом и сжег за долг в 100 тысяч рублей
Чиновники в Астрахани заказывают фотоаппарат за 357 тысяч рублей