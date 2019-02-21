2019-02-21T13:46:17+03:00
Общество

Песенный флешмоб устроят 23 февраля в Волгограде

Отметить День защитника Отечества приглашает исторический парк «Россия - Моя история»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Молодежь пустят в музей бесплатно.Молодежь пустят в музей бесплатно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Отметить День защитника Отечества 23 февраля 2019 волгоградцев приглашает исторический парк «Россия - Моя история», расположенный в пойме реки Царицы. В этот день на выставки бесплатно пустят всех, у кого есть военный билет (его нужно будет показать на кассе), а также школьников и студентов. В холле будет работать «Пункт отбора на военную службу по контракту». А в час дня здесь устроят песенный флешмоб. Затянут песни военных лет в 13.00 23 февраля студенты волгоградской консерватории имени Серебрякова, а подхватят их все посетители исторического парка.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, мужчинам от 18 до 40 лет с высшим и средним специальным образованием расскажут о службе по контракту в армии. Вход на эту площадку в холле музея для всех свободный. Акция пройдет 23 февраля с 11.00 до 15.30.

Также с 10.00 до 18.00 можно посмотреть интерактивные экспозиции или взять экскурсию. Учтите, что кассу и вход в исторический парк «Россия - Моя история» закроют в 17.15.

Выставка техники, салют, рыцарский турнир и рок-н-ролл – что интересного будет 23 февраля 2019 в Волгограде и Волжском (программа праздника).

ИСТОЧНИК KP.RU

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