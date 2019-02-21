2019-02-21T13:00:06+03:00
Общество

23 февраля в Волгограде прозвучит «Выстрел памяти»

Памятный залп артиллеристы дадут в полдень из орудий времен войны
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Палить из пушек на 23 февраля в Волгограде будут дважды.Палить из пушек на 23 февраля в Волгограде будут дважды.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Палить из пушек на 23 февраля 2019 в Волгограде будут дважды. В День защитника Отечества ровно в полдень прозвучит залп «Выстрел памяти». Артиллеристы сделают памятный залп из трех орудий времен Великой Отечественной войны на нижней террасе Центральной набережной. А вечером в Волгограде будет праздничный салют из тридцати залпов в интервалом в тридцать секунд, начало в 21.00. В программе мероприятий на 23 февраля в Волгограде - квесты и викторины для молодежи, спортивные турниры и концерты. Отметят праздник во всех районах города.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, 21 февраля праздничный вечер пройдет в ДК Тракторозаводского района, концерты покажут в комплексе «21 век» в Дзержинском и в «Авангарде» в Кировском. 22 февраля устроят встречу в Совете ветеранов Краснооктябрьского района. На 25 число запланирован концерт в Серебряковке, а 27 февраля пройдет гала-концерт фестиваля кадетов в городском ДЮЦе.

Выставка техники, рыцарский турнир и рок-н-ролл – что интересного будет 23 февраля 2019 в Волгограде и Волжском (программа праздника).

ИСТОЧНИК KP.RU

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