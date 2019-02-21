2019-02-21T12:10:51+03:00
Общество

Подрядчик готовит парк у «Авангарда» к реконструкции

Работы в парке 50-летия Октября Кировского района Волгограда начнутся с приходом тепла
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так сейчас выглядит парк 50-летия Октября.Так сейчас выглядит парк 50-летия Октября.Фото: Екатерина МАЛИНИНА
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В феврале парк 50-летия Октября в Кировском районе Волгограде, расположенный за «Авангардом», лишился последних деревьев. Это было единственное тенистое место в округе. Вырубили вязы и тополя, чтобы зачистить территорию перед масштабной реконструкцией. Подрядчик уже завершает подготовительные работы. Основной этап благоустройства парка площадью более 20 тысяч квадратных метров стартует с приходом тепла. На месте взрослых деревьев высадят молодые саженцы каштана и сакуры, в цветниках высадят розы и устелят землю газоном. Более четверти площади парка замостят разноцветной плиткой. На эскизах проекта она гламурного розового цвета.

А пока подрядчик вырубил деревья, сломал старую сцену, вывез лавочки и ограждение, зачистив территорию и превратив парк в пустынную площадь.

- Старовозрастные вязы и тополя стали нежизнеспособными, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии. - Часть поражены вредителями. Зеленую зону полностью обновят. А для полива предусмотрели систему автоматического орошения протяженностью более девятисот метров.

А так будет выглядеть после реконструкции, когда деревья подрастут. Фото: мэрия

А так будет выглядеть после реконструкции, когда деревья подрастут. Фото: мэрия

В финале в парке установят красочные арт-объекты, обустроят площадки для мини-футбола и волейбола. Появится и новая сцена. А малышей будут ждать несколько игровых площадок с резиновым покрытием. Вместе с площадью и фонтаном перед ЦКиД «Авангард» у жителей Кировского района появится большая зона отдыха, правда, в ближайшие несколько лет тенистого места в жару здесь не найти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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