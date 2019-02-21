Подрядчик готовит парк у «Авангарда» к реконструкции
В феврале парк 50-летия Октября в Кировском районе Волгограде, расположенный за «Авангардом», лишился последних деревьев. Это было единственное тенистое место в округе. Вырубили вязы и тополя, чтобы зачистить территорию перед масштабной реконструкцией. Подрядчик уже завершает подготовительные работы. Основной этап благоустройства парка площадью более 20 тысяч квадратных метров стартует с приходом тепла. На месте взрослых деревьев высадят молодые саженцы каштана и сакуры, в цветниках высадят розы и устелят землю газоном. Более четверти площади парка замостят разноцветной плиткой. На эскизах проекта она гламурного розового цвета.
А пока подрядчик вырубил деревья, сломал старую сцену, вывез лавочки и ограждение, зачистив территорию и превратив парк в пустынную площадь.
- Старовозрастные вязы и тополя стали нежизнеспособными, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии. - Часть поражены вредителями. Зеленую зону полностью обновят. А для полива предусмотрели систему автоматического орошения протяженностью более девятисот метров.
А так будет выглядеть после реконструкции, когда деревья подрастут. Фото: мэрия
В финале в парке установят красочные арт-объекты, обустроят площадки для мини-футбола и волейбола. Появится и новая сцена. А малышей будут ждать несколько игровых площадок с резиновым покрытием. Вместе с площадью и фонтаном перед ЦКиД «Авангард» у жителей Кировского района появится большая зона отдыха, правда, в ближайшие несколько лет тенистого места в жару здесь не найти.
ИСТОЧНИК KP.RU