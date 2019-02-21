В Волгограде мужчины ждут в подарок машину, а женщины готовы дарить носки

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-21T12:45:23+03:00

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Сколько уже роликов снято и анекдотов придумано про подарки на 23 февраля и 8 марта. И ситуация не меняется много лет подряд. Единственное – мужские запросы продолжают расти. Аналитики с сайта «Авито» посмотрели, что хотят волгоградцы на свой праздники и что в итоге получат.

Оказалось, что чаще всего (то есть 25 процентов) сильная половина человечества, проживающая на территории нашего города, мечтает о гаджетах: телефонах, смарт-часах, крутых наушниках, планшетах и прочих достижениях электроники. Почти столько же (24 процента) мужчин хотели бы, чтобы в день 23 февраля перед их окном появилась новенькая машинка в подарок от любимой, можно даже без бантика сверху. Обрадуются вторые половинки часам, спортивным товарам и даже дезодорантам.

Но тратиться волгоградки не готовы. Они своих мужчин, конечно, любят, но в рамках тысячи рублей за презент. Судя по опросу дам, на первом месте среди подарков – мужская косметика, парфюмерия, одежда, подарочный сертификат. 17 процентов женщин приготовили для своих мужчин самый традиционный из традиционных подарков – носки! и только два процента прекрасных дам готовы купить любимым машину.

Так что желания мужчин явно не совпадает с возможностями женщин. И примерно такой же расклад по всей стране. И волгоградцы на это даже не обижаются.

ИСТОЧНИК KP.RU