Астраханец поджег дом бывшей тещи своими трусами

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-21T11:36:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Со своей любимой женщиной 39-летний житель села Сасыколи расстался четыре года назад. И считал этот день самым черным в своей судьбе. Потому что найти поблизости такую же красивую и заботливую больше не смог. Но дама упорно не хотела к нему возвращаться. Сам он был весьма далек от представления о правильном муже. 6 июня он заявился в дом ее родителей, где она жила после расставания с ним. Но на воссоединение астраханка не согласилась. Отвергнутый мужчина отправился запивать горе. А когда дошел до кондиции, взял свое нижнее белье, зажигалку и снова пошел к дому тещи с тестем.

Он засунул трусы между досок в углу дома, поджег их, а затем сбежал как нашкодивший кот. Дым пожилая пара заметила быстро, но самостоятельно потушить огонь не смогла. Пламя перекинулось на крышу. Справиться с пожаром сумели только сотрудники МЧС.

На следующий день астраханец пришел с повинной: встал на колени перед тещей и просил прощения. Но уголовную ответственность с него за покаяние не сняли. Мужчину судили и приговорили к двум годам условно с испытательным сроком.

Кстати, дама сердца его таки не простила.

ИСТОЧНИК KP.RU