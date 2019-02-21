2019-02-21T10:49:41+03:00
Происшествия

В Волгограде медсестра и врач продавали справки для водителей

Они оценили каждый документ в три тысячи рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Справку будущие водители получали без осмотра.Справку будущие водители получали без осмотра.Фото: Алексей ФОКИН
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Справку для получение водительских прав можно сделать в любой поликлинике за пару дней. Правда, многие не хотят тратить на это время, поэтому пытаются найти обходные пути. И находятся те, кто делает подобные документы заочно. В одну из поликлиник Волгограда обратился мужчина. Он поинтересовался, как можно оформить медицинскую справку. Медсестра из отделения платных услуг предложила свою помощь. За небольшую плату она может сделать все без присутствия будущих водителей. Стоимость одной бумажки – 3 тысяч рублей.

Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области, уже на следующий день волгоградец передал медработнику копии 11 паспортов, а затем кинул на ее карту 33 тысяч рублей. Все бланки женщина заполнила лично и передала врачу-инфекционисту. Тот взял за «работу» 11 тысяч рублей.

После этого мужчина пришел к медсестре еще раз и снова принес данные на 11 волгоградцев, которые хотели получить права. Дама снова перевела авансом доктору обговоренную сумму. Но курсанты так и не получили обещанных документов. Женщину и врача задержали сотрудники городского УМВД и УФСБ России по Волгоградской области. Сейчас следователи выясняют, были ли другие случаи покупки медицинской справки. В отношении «парочки» возбудили уголовное дело по трем статьям: получение взятки, служебный подлог, изготовление поддельных бланков.

Кстати, справки в Волгограде покупают часто. Но редко кто заявляет на медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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