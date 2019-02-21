В Волгограде бабушка получила травму в автобусе

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-21T09:54:06+03:00

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Движение на волгоградских дорогах не самое аккуратное. Водители любят резко перестраиваться из ряда в ряд, проскакивать перекресток на желтый и практиковать опасное вождение. Не сладко от такого лихачества не только владельцам легковых авто, но и волгоградцам за рулем общественного транспорта. Очередной «шумахер» стал причиной резкого торможения на улице Рабоче-Крестьянская автобуса «Волгобас». От такого «стоп» многие пассажиры не удержались на своих местах. Одна 68-летняя бабушка упала и сильно ударилась. Пожилой женщине даже потребовалась медицинская помощь. Приехавшая на вызов «скорая» обработала рану, но от госпитализации пенсионерка отказалась. Автобус продолжил движение по маршруту.

Сейчас сотрудники ГИБДД по Волгоградской области изучают запись с видеорегистратора, чтобы понять степень вины водителя автобуса и других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU