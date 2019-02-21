2019-02-21T09:54:06+03:00
Происшествия

В Волгограде бабушка получила травму в автобусе

Машина резко затормозила, чтобы избежать аварии
Екатерина МАЛИНИНА
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Бабушка от госпитализации отказалась. Фото: Алена КузьминаБабушка от госпитализации отказалась. Фото: Алена Кузьмина
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Движение на волгоградских дорогах не самое аккуратное. Водители любят резко перестраиваться из ряда в ряд, проскакивать перекресток на желтый и практиковать опасное вождение. Не сладко от такого лихачества не только владельцам легковых авто, но и волгоградцам за рулем общественного транспорта. Очередной «шумахер» стал причиной резкого торможения на улице Рабоче-Крестьянская автобуса «Волгобас». От такого «стоп» многие пассажиры не удержались на своих местах. Одна 68-летняя бабушка упала и сильно ударилась. Пожилой женщине даже потребовалась медицинская помощь. Приехавшая на вызов «скорая» обработала рану, но от госпитализации пенсионерка отказалась. Автобус продолжил движение по маршруту.

Сейчас сотрудники ГИБДД по Волгоградской области изучают запись с видеорегистратора, чтобы понять степень вины водителя автобуса и других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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