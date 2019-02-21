2019-02-21T09:27:42+03:00
Общество

МЧС предупреждает волгоградцев об усилении ветра

Порывистый юго-западный ветер ожидается 21 и 22 февраля 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ветер превратит легкий минус в стужу.Ветер превратит легкий минус в стужу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Всю неделю ветер не дает волгоградцам спокойно прогуляться по улице и насладиться свежим воздухом. Порывы ветра даже небольшой мороз превращают в стужу. Такая погода ждет жителей Волгоградской области и в ближайшие дни. Главное управление МЧС по региону предупреждает об усилении ветра и риске нарушения электроснабжения из-за порыва ЛЭП. По данным Волгоградского ЦГМС, усиление юго-западного ветра ожидается днем 21 февраля 2019 года. Он будет рвать провода и срывать плохо закрепленные конструкции до конца дня 22 февраля. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Волгоградцев просят не ставить машины под рекламными щитами, под деревьями и шаткими конструкциями. А если увидели оборванные провода - не подходите близко и сразу звоните по телефону МРСК Юга - 8-800-100-70-60.

Что касается температуры, то нулевую отметку она пересечет лишь ненадолго днем 21 февраля. В ночь похолодает до -6...-8ºС. 22 февраля в Волгограде прогнозируют небольшой снег и метель, а на градуснике днем будет -2…-4°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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