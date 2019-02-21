2019-02-21T09:10:24+03:00
Общество

За письма без ответа прокуратура наказала жилинспекцию Волгограда

Закон также нарушали в департаменте городского хозяйства
Екатерина МАЛИНИНА
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Чиновники любят "забывать" про почту от граждан.Чиновники любят "забывать" про почту от граждан.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Хотя мы часто и ругаем закон, который как дышло, но именно благодаря закону можно наказать нерасторопных чиновников. Прокуратура Волгограда довольно часто проводит проверки, как чиновники работают с обращениями граждан. И нарушения находят всегда. Где-то на письма отвечают на неделю позже положенного срока, где-то они совсем теряются.

«Двоечниками» в этом плане оказали два городских учреждения: Жилищная инспекция Волгограда и департамент городского хозяйства. На первое ведомство в 2018 году завели шесть административных дела, на второе ведомство – четыре.

Также среди провинившихся департамент муниципального имущества, департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. Всего надзорное ведомство возбудило 13 «административок». Должностным лицам выписали штрафы по пять тысяч рублей. Ну а некоторым «достались» дисциплинарные взыскания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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