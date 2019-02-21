2019-02-21T09:07:06+03:00
Общество

Налоговая приглашает на дни открытых дверей

Волгоградцев проконсультируют по вопросам декларирования доходов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Что обязательно нужно внести в декларацию, подскажут специалисты.Что обязательно нужно внести в декларацию, подскажут специалисты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На следующей неделе, 25 и 26 февраля 2019 года , в налоговой инспекции по Волгоградской области пройдут Дни открытых дверей. С 9.00 до 20.00 специалисты ответят на все вопросы по поводу декларирования доходов за 2018 год.

В ФНС напоминают, что последний срок подачи декларации по налогу на доходы физических лиц за прошлый год - 30 апреля 2019. Предоставить форму 3-НДФЛ до этого дня должны предприниматели, нотариусы и адвокаты, а также все волгоградцы, которые в 2018 году продали квартиру, дом или машину, которыми владели менее трех - пяти лет. А также те, кто крупно выигрывал в лотерею или сдавал имущество в аренду, например, квартиру или комнату во время чемпионата мира по футболу.

А вот если вы подаете декларацию, чтобы получить налоговые вычеты, то сделать это можно в любое время в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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